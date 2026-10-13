Más de 20 heridos en ataque ruso con un dron que alcanzó la universidad ucraniana de Rivne

Según la Policía, que sitúa el número de heridos en 25, dos de los afectados quedaron en estado grave y están siendo operados.

"Ha sufrido daños el segundo piso del edificio", indicó en un comunicado el Servicio de Emergencias, que añadió que el impacto de los fragmentos provocó un incendio en el centro educativo.

El ministro ucraniano de Educación, Andrí Butenko, señaló que el incendio calcinó casi por completo la Facultad de Música.

Butenko dijo en su canal de Telegram que todos los estudiantes se encontraban en los refugios antiaéreos y aseguró que la totalidad de los heridos forman parte del personal administrativo de la universidad.

El ministro explicó asimismo que la universidad se plantea reanudar sus clases a través de internet esta misma semana.

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La Administración Militar de la Región de Rivne, de la que es capital la ciudad homónima, calificó el ataque ruso de crimen de guerra.

Rivne es una de las capitales regionales ucranianas más alejadas de Rusia del frente.