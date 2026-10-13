México bloquea cuentas vinculadas a una posible red de lavado sancionada por EE.UU.

La Secretaría de Hacienda explicó en una nota informativa que la UIF identificó movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de vehículos de lujo, joyas e inmuebles entre algunos de los señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense.

Las pesquisas abarcan a una posible red de empresas de construcción, servicios financieros y actividades ecuestres, algunas con operaciones incompatibles con sus ingresos declarados, irregularidades fiscales y sociedades con escasa o nula actividad económica.

Hacienda recordó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva que restringe las operaciones financieras, pero no equivale a una declaración de culpabilidad.

No precisó, sin embargo, el monto total de los recursos inmovilizados.

Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar los bienes de los sancionados bajo su jurisdicción y prohibió, salvo excepciones, que ciudadanos o empresas estadounidenses realicen transacciones con ellos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las compañías sancionadas figura Club La Molienda, un hipódromo de Nuevo Laredo, fronterizo con Texas, que, según el Tesoro estadounidense, generaba ingresos para el cartel mediante carreras de caballos.

Washington también señaló al empresario Gamaliel Garza García y a su hijo Gamaliel Garza Elías, a quienes atribuyó vínculos con constructoras y el supuesto financiamiento de campañas de candidatos favorecidos por la organización criminal.

La OFAC incluyó, además, una empresa de transporte investigada por envíos de cocaína hacia Estados Unidos y negocios de distribución de gas y combustibles.

En abril pasado, otra operación coordinada contra el mismo cartel llevó a las autoridades mexicanas a denunciar posibles delitos financieros y suspender los casinos Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante, en Tampico.

Este mecanismo de cooperación también se extendió a otras organizaciones, como el Cartel de Sinaloa. El 29 de septiembre, la UIF incorporó a su lista de bloqueados a 46 personas y empresas señaladas por Washington en una investigación relacionada con esta organización.

El Cartel del Noreste, surgido de Los Zetas y con fuerte presencia en el noreste mexicano, fue declarado organización terrorista extranjera por Estados Unidos en febrero de 2025.