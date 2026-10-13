México contempla comprar más gas a EE.UU. pese a buscar reducir su dependencia energética

"Podría ser", respondió la mandataria durante una conferencia de prensa al ser preguntada sobre la posibilidad de incrementar las importaciones de gas estadounidense como parte de las negociaciones comerciales entre ambos países.

La gobernante mexicana explicó que el país necesita garantizar el suministro de gas natural para cinco nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado, por lo que no descartó recurrir a las importaciones si la producción nacional resulta insuficiente.

"Si es necesario, pues tendrá que comprarse ese gas natural si no está disponible en el país para operar esas cinco plantas", señaló.

Sin embargo, insistió en que la estrategia energética de su Gobierno busca reducir la dependencia del combustible y aumentar la generación mediante fuentes renovables.

"Lo que decidimos es ya no depender tanto del gas natural y reorientar toda la planeación energética hacia las fuentes renovables de energía", afirmó.

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Las declaraciones se producen en medio de la vulnerabilidad energética de México, que depende de las importaciones para cubrir hasta el 70 % de su demanda de gas natural, principalmente procedente de Estados Unidos, y carece de infraestructura de almacenamiento estratégico suficiente para afrontar interrupciones prolongadas del suministro.

Según publicó este martes el medio especializado Expansión, el país tampoco ha concretado los proyectos de almacenamiento previstos para garantizar reservas de emergencia.

La mandataria reveló que su última conversación con Trump ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando ambos abordaron las negociaciones comerciales y el mandatario estadounidense volvió a expresar su preocupación por el déficit de Estados Unidos frente a México.

"Había ya un avance muy grande", recordó la presidenta, aunque reconoció que todavía noa existe un acuerdo definitivo.

Explicó también que su Gobierno trabaja para reducir ese desequilibrio mediante mayores compras de productos estadounidenses en sustitución de importaciones procedentes de otros países.

Señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mantiene conversaciones con las autoridades comerciales estadounidenses para resolver diferencias, incluidas las relacionadas con las barreras no arancelarias que Washington ha cuestionado.

También precisó que algunas de las exigencias estadounidenses pueden atenderse, pero otras afectan a decisiones que corresponden exclusivamente a México.

"Hay muchos avances, pero evidentemente nosotros queremos las mejores condiciones para el país", sostuvo.

Sheinbaum aseguró que las conversaciones con Trump han sido generalmente amistosas, aunque reconoció que algunas han resultado más tensas, y reiteró que ambos gobiernos continuarán negociando hacia la recta final del año, donde se espera que los dos países lleguen a un acuerdo para reducir las tensiones comerciales por los aranceles.