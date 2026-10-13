Modi habla con Carney en plenas negociaciones para un tratado de libre comercio

"Tuvimos una conversación cálida y productiva con el primer ministro Mark Carney", anunció Modi a través de su cuenta oficial en la red social X.

El mandatario indio detalló que ambos líderes acordaron construir sobre el buen momento de los lazos bilaterales para "trabajar hacia resultados concretos en áreas clave de nuestra Asociación Estratégica, incluyendo comercio, energía, tecnología, seguridad y los vínculos entre nuestros pueblos".

La llamada entre ambos mandatarios se produce en la recta final de las negociaciones para reactivar el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), un pacto con el que aspiran a duplicar el intercambio comercial hasta los 50.000 millones de dólares en la próxima década.

Para acelerar la firma del tratado, el Gobierno indio impulsó hace unos meses el envío a Canadá de la mayor delegación empresarial de su historia, integrada por empresas exportadoras, inversores y representantes de sectores estratégicos.

El ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, situó el viaje de la delegación india como parte de la estrategia del primer ministro canadiense, Mark Carney, de reducir su dependencia comercial de EE.UU.

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Las relaciones entre los dos países sufrieron una grave crisis después de que en 2023 el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusara a las autoridades de Nueva Delhi de estar implicadas en el asesinato en Canadá de un independentista de origen sij, Hardeep Singh Nijjar.

Tras la llegada al poder de Carney a principios de 2025, el Gobierno canadiense se ha esforzado en recomponer las relaciones con la India como parte de su estrategia de diversificación comercial.

En febrero de este año, Carney viajó a la India para reunirse con su homólogo, Narendra Modi, y reparar los lazos diplomáticos.

En 2025, el comercio bilateral de mercancías entre Canadá e India alcanzó los 13.600 millones de dólares canadienses. Las exportaciones canadienses sumaron 3.900 millones mientras que las importaciones desde India totalizaron 9.700 millones, principalmente piedras y metales preciosos, maquinaria y productos farmacéuticos.