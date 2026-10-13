Muere a los 107 años la activista española contra la pena de muerte María Asunción Milá

Madre de 12 hijos, logró que el papa Francisco eliminara la pena de muerte del Catecismo, como parte de una lucha que comenzó tras la ejecución del anarquista español Salvador Puig Antich en 1974 por la dictadura del general Francisco Franco.

Hasta su modificación, el Catecismo contemplaba la pena capital en circunstancias excepcionales, pero en agosto de 2018, Francisco aprobó una modificación que la calificaba de "inadmisible" tras una serie de cartas enviadas por ella al Vaticano.

Nacida en Barcelona en 1918, Milá de Salinas será despedida este miércoles con una misa funeral en la iglesia de Santa Cruz de la ciudad.