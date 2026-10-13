Netanyahu advierte que tropas israelíes seguirán controlando Tulkarem y toda Cisjordania

"La fuerza que controlará este territorio y permanecerá aquí son las Fuerzas de Defensa de Israel. No habrá ningún ejército árabe aquí al oeste del (río) Jordán; estarán las Fuerzas de Defensa de Israel", dijo en plena campaña electoral, en un vídeo mensaje a las afueras del campamento de Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada.

De este campamento histórico de refugiados las tropas israelíes expulsaron a unos 21.000 palestinos, además de destruir cientos de viviendas, en un proceso que imitaron en el campamento de Nur Shams -hoy un pueblo fantasma pese a que allí hubo unos 13.000 habitantes-, y del de Yenín con otras 20.000, según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

"Estamos a minutos de Netanya, a minutos de la costa. La estrecha frontera de Israel ya no será tan estrecha. Estamos protegiendo el territorio desde el Jordán hasta el mar. Nuestro Estado, nuestro control", añadió el mandatario.

Además, advirtió de que el Ejército israelí le ha presentado a él y al ministro de Defensa, Israel Katz, un "plan sólido y eficaz" en caso de que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), como han insinuado ambos en días recientes, se enfrenten a los israelíes.

"Efectivamente, hay advertencias; es cierto. Nuestros enemigos están considerando ponernos a prueba durante estos días previos a las elecciones. Les advierto que estamos preparados para cualquier escenario, incluyendo lo que se conoce como un 'giro de la violencia' [un escenario en el que las fuerzas de seguridad se vuelven contra el Estado]", añadió.

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Ya el pasado 6 de octubre, Katz ordenó al Ejército incrementar su nivel de alerta ante un "posible escenario de guerra" contra la ANP en Cisjordania ocupada si las fuerzas de la Autoridad Palestina deciden actuar contra las tropas israelíes o los colonos.