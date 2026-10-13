ONG venezolana exige independencia del comité que evaluará a postulados para el Supremo

En un comunicado, la organización señaló que la mesa de diálogo puede actuar para que los que integran el comité de postulaciones judiciales sean personas que provengan y representen a los diversos sectores de la sociedad civil, que no tengan compromisos ni estén sometidos a intereses políticos o económicos y que en su accionar hayan demostrado convicciones democráticas.

Igualmente, exhortó a que los diferentes sectores de la sociedad civil participen en la conformación de los comités de postulaciones judiciales y electorales y "eviten que el poder político se apodere del control de ambos procesos".

"Estamos convencidos de que un nuevo TSJ y un nuevo CNE, designados conforme a lo establecido en la Constitución de la República, podrá garantizar a todos los venezolanos los derechos al sufragio y a la participación política, como también todos los derechos humanos y libertades fundamentales asociados a su ejercicio", añadió.

Súmate sostuvo que la mesa de diálogo debe velar por que los nuevos escogidos para estos cargos cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, entre ellos que sean realmente independientes e imparciales, y que cuenten con el perfil requerido para responder al nuevo escenario que se ha abierto para la "recuperación de la democracia".

El proceso para designar a los nuevos magistrados del TSJ lo lleva adelante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, luego de que acordaran, con un sector de la oposición, renovar el máximo tribunal del país.

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Este martes, el Parlamento informó que inició las entrevistas para seleccionar a 12 miembros de la sociedad civil entre 127 aspirantes que se postularon para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del TSJ, institución señalada de servir al Gobierno.

Esta fase, de acuerdo con el diputado Giuseppe Alessandrello, se extenderá hasta el próximo viernes 16 de octubre y, una vez finalizada esta etapa, el listado se entregará al Parlamento. Luego, el Comité de Postulaciones Judiciales preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final al Legislativo, que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

Paralelamente, un consejo de juristas, acordado en la mesa de diálogo, vigila el proceso.