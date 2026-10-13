Opositores venezolanos preparan agenda de garantías políticas en diálogo con el chavismo

"Preparando la agenda garantías políticas y civiles, mesa de diálogo", indicó la jefa de la delegación opositora en las conversaciones, Dinorah Figuera, en una publicación temporal en su cuenta de Instagram, donde una fotografía muestra a los demás integrantes de la comisión reunidos.

El diálogo entre el chavismo y la oposición, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, es impulsado por Estados Unidos como parte del proceso de transición, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno Trump el pasado enero.

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en temas de reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es señalado de ser afín al Gobierno; el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra; así como el levantamiento de restricciones a portales webs, muchos de ellos de noticias y otras medidas en materia de libertad expresión.

Los dos primeros ciclos se extendieron por una semana aproximadamente. No está claro cuánto durará esta tercera ronda.

El pasado viernes, luego de una reunión en Washington entre Figuera y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Departamento de Estado informó que este miércoles comenzaba el tercer ciclo.

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"De cara a la próxima ronda de conversaciones, que comienza el 14 de octubre, el secretario instó a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral, lo que sentaría las bases para elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio elogió el "valiente liderazgo" de Figuera en el diálogo y celebró "los progresos tangibles alcanzados" en las dos primeras rondas de contactos.

En particular, destacó los avances hacia una Corte Suprema de Justicia independiente, la liberación de más de 1.200 presos políticos, el levantamiento de la censura a varias webs de medios de comunicación y el proceso de reforma de la llamada Ley de Odio, utilizada para la represión.

La reunión se produjo en medio de crecientes críticas a la Administración Trump por parte de quienes consideran que Washington está más interesado en el petróleo venezolano que en la transición democrática del país.