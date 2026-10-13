Parlamento inicia entrevistas a venezolanos que participarán en la renovación del Supremo

Así lo informó el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, parte de la comisión parlamentaria que evalúa a los aspirantes de la sociedad civil que, junto a 11 legisladores, integrará el Comité de Postulaciones Judiciales, según informó el Parlamento en su cuenta de Instagram.

Esta fase se extenderá hasta el próximo viernes 16 de octubre y, una vez finalizada esta etapa, el listado se entregará al Parlamento.

Luego, el Comité de Postulaciones Judiciales preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final al Legislativo, que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.