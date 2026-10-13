Perú comparte con Chile su experiencia en proyectos de irrigación y transformación de agro

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) se reunió con una delegación de alto nivel de Chile, liderada por el ministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas Valdés.

Durante la cita, el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, recibió a Mas Valdés, al embajador chileno en Perú, Milenko Skoknic, y a una delegación de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile (SNA), encabezada por su presidente, Antonio Walker.

Del Carpio señaló que la transformación del agro peruano fue posible "gracias a una visión de largo plazo", que combinó inversión privada, infraestructura de irrigación, apertura comercial y modernización portuaria para convertir tierras sin agua del desierto peruano "en motores de producción, exportaciones y oportunidades económicas".

"Perú y Chile compartimos una posición estratégica. Vamos a darle energía y alimentos al mundo en una época compleja a nivel internacional. Somos un continente pacífico, una gran ventaja, y vamos a seguir encontrando la forma de trabajar juntos", aseguró el funcionario.

Proinversión explicó que las APP surgieron en Perú como una alternativa a las limitaciones de la obra pública tradicional, lo que permitió movilizar inversión privada, distribuir mejor los riesgos y mejorar la eficiencia hídrica, ambiental y operativa.

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La agencia mencionó proyectos exitosos como Olmos y Chavimochic, que representaron inversiones por 3.000 millones de dólares, 50.000 hectáreas agrícolas incorporadas, 33.000 hectáreas con riego mejorado, 148.000 empleos generados y 18.000 millones de dólares de valor económico producido en los últimos 12 años.

Del Carpio agregó que las lecciones fundamentales del modelo peruano son la disponibilidad de terrenos, la madurez de los estudios técnicos, unas reglas contractuales claras y la gestión social temprana para garantizar proyectos sostenibles.

Proinversión también presentó cinco proyectos en marcha, entre los que figuran Chavimochic III, Olmos II, Majes Siguas II, Chinecas y Poechos, que planean recibir una inversión total de 7.510 millones de dólares para ampliar y mejorar el riego en 395.000 hectáreas, generar 721.000 empleos e incrementar las exportaciones peruanas en 6.000 millones de dólares.

También expuso otros seis proyectos potenciales de mediano y largo plazo, por 12.490 millones de dólares, para intervenir 894.000 hectáreas y generar hasta 1,7 millones de empleos.

La agencia reafirmó, en ese sentido, la importancia del intercambio de experiencias entre Perú y Chile "para impulsar inversiones que transformen territorios, eleven la productividad y generen bienestar para la población".

En la reunión también participaron representantes de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), la Sociedad de Comercio Exterior de Perú (ComexPerú) y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).