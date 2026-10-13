Perú dicta prisión preventiva para detenidos por muerte de conductor venezolano de miniván

El Ministerio Público informó este martes que los detenidos, identificados como a Eder M., José D. y Cristopher L., son investigados por la presunta comisión del delito de extorsión con subsecuente muerte, en agravio del chofer José Herrera, y por el delito de banda criminal, en agravio del Estado.

La prisión preventiva se dictó tras un pedido de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito de Los Olivos, a cargo del fiscal Dimas Lázaro Rivera, quien sostuvo en la audiencia judicial que los investigados y otros sujetos en proceso de identificación presuntamente estuvieron implicados en el ataque que causó la muerte de Herrera, el 28 de septiembre pasado.

Según la hipótesis fiscal, los atacantes actuaron "de manera concertada y mediante la distribución de roles" para llegar al lugar y amedrentar al conductor por un supuesto incumplimiento en el pago de cupos de extorsión.

Los delincuentes prendieron fuego al vehículo antes de escapar de la zona, en un atentado que provocó la muerte de Herrera, quien estaba descansando dentro de la minivan.

Como parte de las investigaciones del caso, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a los tres presuntos implicados en los distritos limeños de San Juan de Miraflores, Rímac y Comas.

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La Fiscalía abrió el pasado 28 de septiembre esta investigación tras el ataque que causó la muerte del chofer, que tenía 34 años y se dedicaba al servicio de transporte público.

Otros choferes de la zona declararon a medios locales que desde inicios de este año son amenazados por una banda autodenominada 'Los mexicanos', que exigía a cada uno el pago semanal de 40 soles (unos 11,7 dólares).