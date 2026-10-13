Perú realiza simulacro nacional de sismo y lluvias intensas, ante presencia de El Niño

Cada región del país realizó el simulacro de acuerdo a su principal vulnerabilidad, especialmente con la presencia del fenómeno climático El Niño, que provoca lluvias torrenciales en la costa désertica, y cuya episodio actual está calificado de extraordinario.

A las 20:00 horas (1:00 GMT del miércoles), las alarmas y bocinas de seguridad empezaron a sonar en la ciudad para advertir del inicio del simulacro y los efectivos del Instituto Nacional de Defensa Civil, bomberos voluntarios y Policía Nacional se desplegaron en distintos lugares para llevar a cabo el ensayo de rescates, atención de heridos y control de la emergencia.

En mercados, centros comerciales e iglesias de Lima, los encargados de seguridad indicaron a los ciudadanos que evacúen hacia los exteriores y los concentraron en puntos seguros.

En 15 regiones de Perú, incluidas la capital Lima y la vecina provincia portuaria del Callao, se hizo un simulacro de terremoto, mientras que las restantes 10 regiones escogieron un simulacro de lluvias intensas y peligros asociados.

En el caso de Lima, la capital en la que vive un tercio de la población de Perú, el simulacro se hizo con base en un terremoto de magnitud 8,8, seguido de un tsunami, dado que el epicentro fue localizado en el mar, a 60 kilómetros al oeste de la provincia del Callao.

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Asimismo, El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) puso en práctica el sistema de alerta mediante mensajes a los teléfonos móviles.

En el caso de Lima, ubicada en la costa central de Perú, Defensa Civil envió una alarma de tsunami, con un impacto inminente de tren de olas, y pidió alejarse de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones.

"Evacúa hacia zonas seguras verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades", puntualizó la alerta de Defensa Civil.

Precisamente, este martes,uno de los carriles de la Costa Verde, una vía rápida de tránsito vehicular en el circuito de playas de la capital, fue clausurada este martes por el oleaje anómalo de las últimas horas, que ha causado daños en varias playas y pidió a la población que evite acercarse a la zona.

Perú se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador ocurrió en 2007 en la ciudad de Ica, con magnitud 7.9, que dejó el saldo de 500 muertos y millonarios daños materiales.