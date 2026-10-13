Petroecuador atribuye a una perforación clandestina el derrame de crudo en río de Ecuador

La compañía señaló en un comunicado que las inspecciones y evaluaciones técnicas realizadas en la zona del incidente, en el municipio de Quinindé, permitieron determinar el origen de la fuga, que ya había sido controlada el lunes.

"Gracias al trabajo de 66 personas, entre personal técnico de Petroecuador y efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se han concluido las labores de reparación de la infraestructura y continuamos trabajando en la contención y la recuperación del crudo. Hasta el momento se ha contabilizado mil barriles de crudo a través de los equipos de succión", versa el comunicado de la estatal.

La compañía también informó de que han distribuido agua potable con camiones cisterna a 473 familias de cinco comunidades de la provincia de Esmeraldas.

El derrame de petróleo llevó este lunes a las autoridades locales a suspender de manera temporal la captación y distribución de agua potable desde la planta de San Mateo como medida preventiva para proteger la salud de la población.

Por su parte, las autoridades del municipio de Quinindé alertaron de la presencia de una "cantidad considerable de hidrocarburos" en el río Cupa, que desemboca en el río del que se capta agua para abastecer a la parroquia Viche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El SOTE es, junto con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una de las dos principales infraestructuras de transporte de petróleo de Ecuador.

Petroecuador indicó que mantiene activo su plan de contingencia y continuará con las tareas de limpieza ambiental y seguimiento de la zona afectada.