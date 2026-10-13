Piedad Bonnett: "Estoy asombrada, me emociona mucho este premio porque es el García Lorca"

"Estoy un poco atónita, la verdad, porque me acabo de ganar otro (premio) hace menos de un mes. Estoy asombrada, pero sobre todo me emociona mucho este premio porque es el García Lorca, que se lo han dado a gente muy buena", confesó a EFE Bonnett.

Como recuerda la poeta, a finales de septiembre recibió el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026, como reconocimiento a su trayectoria literaria que ya fue destacada anteriormente con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024.

Licenciada en Filosofía y Letras y Premio Nacional de Poesía en Colombia en 1994, Bonnett (Amalfi, Antioquia, 1951) ha publicado nueve libros de poemas, seis novelas y otras tantas obras de teatro, pero una de sus obras más aclamadas es 'Lo que no tiene nombre' (2013), un relato testimonial sobre el duelo y la salud mental, a raíz del suicidio de su hijo Daniel en 2011.

"Me llena de estímulo, de satisfacción y me hace sentir que en España y, como repercusión también en América, ya me están leyendo mucho. Eso me pone muy contenta", indicó.

El jurado valoró la capacidad de la ganadora de esta XXIII edición del premio de afrontar con su obra temas sensibles y duros y hacerlo de una manera sencilla.

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Desde que en 1989 publicó 'De círculo y ceniza', la obra de Bonnett ha conquistado a críticos y lectores con una poesía intimista, de corte "emocional, vital e intelectual", según el jurado del Premio Internacional Federico García Lorca.

Al respecto, Bonnett asegura que los temas que elige abordar en su obra "van cambiando con el tiempo y con la vida", algunos vuelven y otros decide cerrarlos. Entre ellos está la infancia, el amor, el consumismo, el viaje, el maltrato, la ciudad y también la muerte.

"Siempre he tenido la muerte en la mira. Soy una persona con una consciencia enorme de la finitud y de que la muerte está ahí acechando", confiesa la poeta.

La autora reivindica la lentitud como una forma de resistir al "mundo tan ruidoso" en el que habitamos y que, además, le permite conectarse con su creatividad.

"Los poetas vamos a otro ritmo. Yo siento el atropello del mundo de afuera, pero lo que intento siempre preservar es la lentitud que necesita mi mirada y que necesita mi escritura. Me la paso batallando con eso", aseguró.

Aunque prefiere alejarse de la posición pretenciosa que pueden traer consigo los reconocimientos, Bonnett afirma que sus recientes premios dan una oportunidad de exponer la producción literaria que hay en Colombia actualmente.

"Cuando veo que me escriben de otros países y sobre todo cuando los premios me los dan en España, sí es una oportunidad de que miren a este país no solo por Shakira y por (Gabriel) García Márquez. Que se interesen por la poesía colombiana no es tan fácil", enfatizó.

La colombiana fue elegida entre las diez candidaturas procedentes de 14 países que concurrieron a esta XXIII edición del premio y se une así a una ya larga lista de poetas galardonados como Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, Tomás Segovia, José Manuel Caballero Bonald y Rafael Guillén.

El premio, creado en 2004, se convoca todos los años sin opción a quedar desierto e incluye una dotación económica de 20.000 euros, la edición de una antología poética del galardonado y la celebración de unas jornadas literarias sobre su obra.