Polonia confía en ejército conjunto en frente oriental en 2030 que Putin no querrá atacar

"Creo que para finales de esta década tendremos un ejército combinado, incluso si es solo en la región del Báltico y en el frente oriental, al que Putin tendría que estar loco para atacar", señaló en el Foro de Seguridad de Varsovia.

Sikorski admitió no obstante que, si este es el calendario de Europa, "será demasiado tarde para Ucrania", por lo que "es fundamental apoyar" al país en el invierno.

"Porque creo que a Putin solo le quedan dos cartas por jugar: la movilización encubierta y el 'general invierno', como lo llaman en Rusia. Y tenemos que realizar un enorme esfuerzo financiero, militar y humanitario para ayudar a Ucrania", recalcó.

Su homólogo alemán, Johann Wadephul, admitió que el invierno "será difícil" ante los ataques rusos contra la infraestructura energética, pero sostuvo que "sabemos qué tenemos que hacer".

"Y sigue siendo cierto que Rusia no está logrando realmente avances en su guerra de agresión contra Ucrania", enfatizó.

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El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, también coincidió en que "Putin no está ganando esta guerra, pero el hecho de que no la esté ganando" no debe ser suficiente para Europa.

"Por eso, lo que hagamos en los próximos meses será realmente importante, ya sea seguir aumentando la presión sobre Rusia mediante las sanciones, proporcionar apoyo financiero a Ucrania o brindarle apoyo defensivo", sostuvo.

Por eso, dijo Wadephul, "este no es el momento de reducir las sanciones, sino de reforzarlas", como hizo la víspera la Unión Europea (UE) con su mayor paquete de sanciones selectivas.

"Nosotros debemos mantener nuestro curso", dijo, pese a que EE.UU. ha suavizado sus sanciones contra Rusia para recibir diésel ruso.

Miliband subrayó la importancia de que la UE vuelva a abordar el posible uso de los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania, pese a la oposición de Bélgica, donde se encuentran la mayor parte de los activos bloqueados en Europa.

"Europa debe tomar decisiones importantes, entre ellas sobre los activos soberanos rusos. Creo que debemos volver a abordar esta cuestión. El Reino Unido está dispuesto a hacerlo junto con la UE porque sabemos que cada mensaje equivocado que se envía al presidente Putin es un mensaje que perjudica nuestra seguridad y supone un retroceso para la causa ucraniana", señaló.

"Es un tema complicado, todo el mundo lo sabe, pero para nosotros está claro que Rusia tendrá que pagar por la guerra. Ellos son los agresores, ellos son los que son responsables del daño que está causando a Ucrania. Y al final del día tendrán que pagar", dijo al respecto Wadephul.

Sikorski aseguró por su parte que la UE sigue trabajando en este tema.

"Bélgica plantea una preocupación razonable: que, si Rusia la demanda, no se la puede dejar sola asumiendo toda la responsabilidad. Estamos trabajando en ello, y la Comisión Europea (CE) está buscando un instrumento jurídico que permita repartir parte del riesgo.

"Y espero que podamos llegar a una solución lo antes posible", indicó.