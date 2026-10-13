"Durante el intercambio de opiniones sobre temas internacionales fueron abordados los acuerdos alcanzados durante la conversación telefónica de Vladímir Putin con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los suministros de combustible diésel ruso", indicó el servicio de prensa del Kremlin en un comunicado.

Según la presidencia rusa, ambos mandatarios también conversaron sobre "las perspectivas de la solución a la crisis en la zona del golfo Pérsico".

"En el contexto del 55 aniversario de establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Emiratos Árabes Unidos, se debatieron temas vinculados al futuro de desarrollo de la cooperación bilateral, de carácter estratégico y mutuamente beneficioso", añadió.

Durante la conversación, ambos mandatarios acordaron "mantener los contactos personales" en el futuro.

Putin y Trump acordaron el pasado viernes que Rusia suministrará combustible diésel a los mercados estadounidenses y mundial, lo que fue duramente criticado por Kiev y Bruselas.

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Según el mandatario estadounidense, Rusia enviará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump añadió que "además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3.000.000 de toneladas de combustible diésel".

El presidente vinculó este anuncio a la guerra en Irán y aseguró que gracias a al control total del estrecho de Ormuz y "a este gran anuncio sobre la energía rusa, los precios del diésel para los estadounidenses —y, de hecho, para todo el mundo— bajarán drásticamente y a gran velocidad".

Según los expertos ucranianos, Trump quiere utilizar al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, como "chivo expiatorio" de cara a las elecciones del 3 de noviembre, aunque son muchos los analistas que consideran que el auténtico causante del alza de los precios del combustible a nivel mundial es la guerra en Irán.

A su vez, la prensa rusa considera que el acuerdo de suministro de diésel ruso anunciado el viernes por Trump tras una conversación telefónica con Putin, en realidad, sólo beneficia política y económicamente a Moscú, ya que es una gota en el océano de las necesidades de los estadounidenses y también tendrá un impacto menor en los mercados internacionales.