¿Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump en la Casa Blanca?

"Me siento muy honrada por trabajar para el presidente Trump y el pueblo estadounidense como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Quiero agradecer al presidente Trump por su confianza depositada en mí. Hacía mucho tiempo que quería trabajar para él", fueron sus primeras palabras, pronunciadas con visible nerviosismo desde el atril.

Abogada de formación y madre de cuatro hijos, Zacharia era hasta su nombramiento asesora sénior de comunicación de Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de Truth Social, la red social creada por el republicano después de que Twitter suspendiera su cuenta tras el asalto al Capitolio de 2021.

También trabajó brevemente como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional durante la etapa de Kristi Noem al frente de esa institución y ha sido comentarista en medios conservadores como Fox News y Newsmax.

Está casada con el productor cinematográfico Tyler Zacharia, que ha trabajado en películas como 'Silence' y 'The Irishman', ambas dirigidas por Martin Scorsese.

La llegada a la Casa Blanca de Zacharia coincide con una nueva escalada en la ofensiva de Trump contra los medios críticos, después de que intentara vetar el acceso a la Casa Blanca de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, una medida frenada provisionalmente en los tribunales.

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El Departamento de Justicia investiga además a las cinco grandes cadenas de televisión del país —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— por posible vulneración de leyes de competencia por haber boicoteado la cobertura conjunta de los actos presidenciales en solidaridad con los medios vetados.

La nueva portavoz asume el cargo además en plena campaña para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en la que Trump se ha volcado con mítines casi diarios para intentar evitar que el Partido Republicano pierda su mayoría en el Congreso ante la baja popularidad de su Gobierno.

Zacharia, que no ha aclarado si mantendrá la tradición de ofrecer una rueda de prensa semanal en la Casa Blanca, estará en el punto de mira de Trump, que no se pierde ninguna de estas comparecencias televisadas.

La nueva secretaria de Prensa sustituye a Leavitt, una de las defensoras más combativas del presidente ante la prensa, que lo acompañó desde el inicio de su segundo mandato y dejó el puesto el 27 de agosto, después de dar a luz a su segundo hijo.

Durante su etapa, protagonizó frecuentes enfrentamientos con los medios tradicionales e instauró un asiento rotatorio en la sala de prensa de la Casa Blanca para los llamados "nuevos medios", que ha sido ocupado habitualmente por comentaristas y creadores de contenido de tendencia conservadora.

Zacharia toma el relevo en un momento en que la estrategia de comunicación de Trump está más consolidada que durante su primer mandato (2017-2021), cuando tuvo cuatro secretarios de Prensa: Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham y Kayleigh McEnany.

Durante esos años, las tensiones con la prensa fueron la tónica habitual, hasta el punto de que no se celebraron ruedas de prensa durante los nueve meses en los que Grisham estuvo al frente del cargo.