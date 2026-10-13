Renault inaugura exposición de arte en un centro diseñado por dos arquitectos españoles

Presentada este martes, la exposición inaugural, titulada 'Motor imaginario: obras maestras de la colección Renault y artistas contemporáneos', explora el legado simbólico del histórico complejo industrial de Renault en la isla Seguin durante más de cien años.

La muestra abrirá sus puertas desde el próximo sábado hasta el 7 de marzo de 2027 en el centro de arte contemporáneo proyectado por los arquitectos españoles Carme Pigem y Ramón Vilalta, del estudio RCR, galardonados en 2017 con el premio Pritzker, considerado uno de los principales reconocimientos internacionales de arquitectura.

La Punta de las Artes, en la isla Seguin, forma parte de la reconversión de la antigua zona industrial de Renault en un nuevo polo cultural y urbano dedicado al arte y la creación contemporánea.

Comisariada por Cecilia Alemani, especialista internacional en arte contemporáneo, la exposición inaugural de Le Large incluye 50 obras de la colección histórica del Fondo Renault para el Arte y la Cultura, con artistas como Vasarely, Dubuffet, Tinguely y Doisneau, junto a creaciones contemporáneas inéditas encargadas a 17 artistas.

El proyecto recupera la relación histórica entre Renault y la creación artística, impulsada desde la década de 1960 mediante colaboraciones con artistas inspirados en el universo de las fábricas y el automóvil.

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La exposición aborda el vehículo como símbolo de innovación, progreso y libertad, pero también como motor de transformaciones tecnológicas, medioambientales y urbanas, según un comunicado.

La fábrica, el motor y la cadena de montaje sirven, además, como metáforas de la relación entre las capacidades individuales y la organización colectiva.

Entre los artistas participantes figura el colombiano Daniel Otero Torres, afincado en París, que presenta 'La pause' (2026), una instalación realizada con aluminio, madera, plástico, pintura y materiales recuperados.

La obra examina las relaciones entre los trabajadores y las herramientas de producción a través de la fatiga y el desgaste, mediante una composición de herramientas mecánicas y robóticas que evoca desde el descanso hasta el agotamiento.

El Fondo Renault para el Arte y la Cultura fue creado en junio de 2024 por el Grupo Renaultpara apoyar la creación urbana contemporánea y dar visibilidad a su colección artística.