Rescatan a 165 migrantes en once pateras llegadas a distintos puntos de España

Primero, este martes cuatro pateras llegaron a las islas españolas de Formentera, Ibiza y Cabrera, pertenecientes al archipiélago balear, con 64 personas a bordo.

Los servicios de emergencias rescataron en el mar a 19 personas de origen magrebí en una patera al sur de Formentera, según informó la Delegación del Gobierno en Baleares, y a continuación rescataron a otras 19 personas del mismo origen en otra embarcación precaria al sureste de Cabrera.

Después, 13 migrantes fueron interceptados en el puerto de Ibiza y, por último, otros 13 migrantes magrebíes fueron interceptados en tierra en Formentera.

En lo que va de año, llegaron a este archipiélago español 362 pateras con 6.605 migrantes a bordo, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior español y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

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Y en la jornada del lunes, siete embarcaciones con 101 migrantes a bordo fueron rescatadas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil frente a las costas de Cartagena (Murcia, sur), entre ellos 83 varones adultos, 4 mujeres y 14 menores, según informó este martes la Delegación del Gobierno.

Los ocupantes de las dos primeras embarcaciones, con 10 y 42 personas respectivamente, fueron interceptados y movilizadas hacia los puntos de desembarco tras la detección de las pateras por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

Las otras cinco embarcaciones, que transportaban a siete, once, nueve, doce y diez personas, fueron localizadas e interceptadas en alta mar por efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Vigilancia Aduanera.

Los 101 migrantes fueron trasladados al puerto de Cartagena, donde recibieron asistencia de la Cruz Roja y el personal sanitario certificó que todos se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente, fueron entregados a la Policía Nacional para la realización de los trámites administrativos correspondientes.