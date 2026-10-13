Restringen el acceso a las Cataratas del Iguazú por una fuerte crecida del río

Según un comunicado de la administración del parque y de la empresa concesionaria Iguazú Argentina, este miércoles estará restringida la circulación por los circuitos Inferior y Superior del parque debido a que las previsiones apuntan a un caudal superior a los niveles considerados seguros para transitar por las pasarelas y balcones.

"Mientras continúe esta situación especial, el acceso a senderos y pasarelas que conducen a los saltos estará inhabilitado según el protocolo de seguridad vigente", explicó el texto.

La decisión llega después de que el lunes las autoridades activaran un protocolo preventivo ante una fuerte crecida del río Iguazú, cuyo caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, y restringieran temporalmente la circulación de visitantes por los sectores turísticos del parque.

Este martes, el parque funcionó con mayor normalidad pero el aumento del caudal también afectó a las operaciones náuticas del puerto local y motivó el cierre preventivo de la ruta 101, así como de dos senderos de la reserva.

"Los analistas del fenómeno meteorológico El Niño-Oscilación del Sur pronostican nuevos pulsos de crecidas intermitentes en los principales ríos de la región, una dinámica que se repetirá durante el período de lluvias estacionales hasta que se estabilicen las cuencas hídricas de la macrozona trinacional Iguazú", mencionó el comunicado, en referencia a la región fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay.

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Pese a las restricciones, el miércoles funcionarán con normalidad el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y los establecimientos gastronómicos y comerciales del parque. También estará habilitada la excursión náutica Gran Aventura, según anticipó el anuncio oficial.