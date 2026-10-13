Rubio expresa su apoyo al papa tras el diagnóstico de cáncer de pulmón

Rubio indicó, en su cuenta de X, que se encuentra unido en oración con su esposa por la salud del papa. "Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre", agregó el titular de la diplomacia estadounidense.

León XIV fue operado esta noche de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le extirpó el lóbulo inferior del mulmón derecho.

La operación, que se realizó en el hospital Gemelli de Roma, confirmó el diagnóstico de cáncer de pulmón.

Rubio, de confesión católica, se reunió con León XIV en el Vaticano el pasado mayo, en una visita que buscaba también rebajar las tensiones entre la Santa Sede y la Casa Blanca por las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, al pontífice.

Las autoridades vaticanas no han detallado por el momento los tratamientos posteriores, a la espera de los resultados de nuevas pruebas para determinar si la enfermedad se ha extendido.

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El diagnóstico de cáncer llega seis meses después de las tensiones entre Trump y el primer papa nacido en Estados Unidos, a raíz de las críticas del pontífice a la guerra contra Irán y al uso de argumentos religiosos para justificar acciones militares.

En abril, Trump calificó a León XIV de "débil con el crimen" y "terrible en política exterior", mientras que el papa respondió que no tenía "miedo a la Administración Trump".