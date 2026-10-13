Rubio viajará a Uzbekistán y la India para reforzar la cooperación comercial y energética

En Samarcanda, Uzbekistán, Rubio participará en la reunión ministerial del formato C5+1, que reúne a Estados Unidos y las cinco repúblicas de Asia Central: Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán, confirmó la cartera.

El jefe de la diplomacia estadounidense también mantendrá reuniones bilaterales con altos funcionarios de los cinco países, según la misma fuente.

La visita estará acompañada de una delegación comercial estadounidense integrada por más de doscientos empresarios, con la que Washington busca ampliar los intercambios económicos y la cooperación comercial con Asia Central.

El Departamento de Estado señaló que Rubio viajará después a Bombay y Jamnagar, en la India, para "fortalecer la asociación estratégica" entre ambos países y explorar nuevas oportunidades de cooperación energética e inversión.