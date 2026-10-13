Rusia ataca empresas militares, infraestructura logística y buques en Ucrania

"Durante la pasada noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron ataques combinados con armamento de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones contra instalaciones del complejo industrial militar ucraniano, centros logísticos, infraestructura ferroviaria y portuaria, y buques que transportaban suministros militares a Ucrania", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

Según Defensa, en Kiev resultó dañado "un taller de la empresa Pulp Mill Print, que fabricaba misiles de largo alcance y drones" así como "el depósito de locomotoras de Darnitsa", encargado del mantenimiento y reparación de trenes usados para el transporte de cargamento militar y doble uso.

En la región de Mikoláiv las fuerzas rusas atacaron un centro logístico de Nova Poshta en la localidad de Ternivka, usado para almacenar bienes de doble uso del Ejército ucraniano y un almacén de drones en la localidad de Meshkovo-Pogorelovo.

Además, un buque granelero que transportaba carga militar y de doble uso al puerto de Mykolaiv fue embestido en el estuario de Bug.