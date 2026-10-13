Mundo
13 de octubre de 2026 - 14:00

Rusia cita al embajador belga y protesta contra acusaciones de ataques híbridos

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Moscú, 13 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este martes al embajador de Bélgica en este país, Michel Gerebtzoff, para protestar contra las acusaciones "infundadas" de Bruselas sobre supuestos ataques híbridos de Moscú.

Por EFE
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"Se informó al diplomático belga que la parte rusa rechaza categóricamente las acusaciones infundadas y cada vez más frecuentes de la cúpula político-militar del reino sobre crecientes amenazas híbridas, de sabotaje y militares directas contra Bélgica y Europa, supuestamente procedentes de Rusia", señaló la Cancillería rusa en un comunicado.

Según Moscú, las declaraciones "agresivas" de algunos funcionarios belgas, que presentan a Rusia como "un enemigo", contribuyen a una mayor escalada de la situación y amenazan con su descontrol.

"Se insta a la parte belga a evaluar las consecuencias de dichas declaraciones y a reducir la intensidad de la retórica antirrusa, que está alimentando aún más las tensiones en el continente europeo", concluye la nota oficial.