Rusia cita al embajador belga y protesta contra acusaciones de ataques híbridos

Rusia cita al embajador belga y protesta contra acusaciones de ataques híbridos

Moscú, 13 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este martes al embajador de Bélgica en este país, Michel Gerebtzoff, para protestar contra las acusaciones "infundadas" de Bruselas sobre supuestos ataques híbridos de Moscú.