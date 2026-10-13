Se forma nueva depresión tropical en Pacífico mexicano con potencial de huracán

La depresión tropical Veintiuno-E se localizaba a las 09:30 horas (15:30 GMT) a 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que su circulación reforzará las probabilidades de lluvias en el sur y sureste del país, mientras que las condiciones podrían favorecer su rápida intensificación hasta alcanzar la categoría de huracán.

Por otra parte, Simon permanece como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora.

Su centro se ubicaba a 165 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con un desplazamiento hacia el oeste de apenas cuatro kilómetros por hora.

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El ciclón provocará lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en el este y sur de Nayarit, así como precipitaciones de entre 5 y 25 milímetros en el centro y sur de Sinaloa.

También ocasionará rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje de entre 1,5 y 2,5 metros en las costas de ambas entidades.

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de vigilancia por vientos de huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa, incluidas las islas Marías, y otra por tormenta tropical desde Cabo Corrientes hasta Escuinapa.

Las autoridades prevén que Simon permanezca prácticamente estacionario durante los próximos dos días, sin efectos costeros significativos más allá del oleaje en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

No obstante, advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil.