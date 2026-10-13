Sean "Diddy" Combs ha sido hospitalizado tras sufrir una lesión en la cabeza en prisión

Un representante del también fundador de la compañía Bad Boy Records declaró al diario que están "al tanto de las informaciones relativas a Sean Combs y trabajamos para confirmar las circunstancias. La salud y el bienestar de Sean son nuestra prioridad inmediata, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros".

Combs, de 56 años, quien se encuentra encarcelado por dos cargos relacionados con la prostitución, fue trasladado de urgencia a un hospital el sábado debido a una lesión que no ponía en peligro su vida, informó TMZ.

Según dicho medio, el famoso rapero estaba consciente y hablaba antes de ser hospitalizado, mientras no se ha concretado cómo pudo producirse la lesión.

Al cantante se le había negado recientemente un adelanto en su salida de prisión después de que las autoridades penitenciarias recibieran informes sobre su supuesto estilo de vida lujoso dentro del centro.

Y el pasado mes de julio pasó a régimen de aislamiento en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, tras involucrarse en una pelea con otro preso.

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Combs fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses de prisión tras ser hallado culpable de transportar a trabajadoras sexuales a través de fronteras estatales para participar en actos sexuales bajo los efectos de drogas.

Después de algunas modificaciones en el cumplimiento de su pena, actualmente está previsto que sea puesto en libertad en marzo de 2028.