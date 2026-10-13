Sheinbaum pide a empresarios unir esfuerzos y ellos le piden contener la deuda de México

Durante el cincuenta aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a catorce organismos del sector privado mexicano, su presidente, José Medina Mora, señaló que el país necesita fortalecer sus finanzas públicas sin abandonar los esfuerzos por recuperar el crecimiento económico.

“Tenemos que lograr conservar la calificación crediticia, tenemos que lograr que baje el déficit fiscal”, manifestó el dirigente empresarial, quien también llamó a disminuir “el ritmo de contratación de la deuda”.

Medina Mora sostuvo que el principal desafío consiste en conseguir que la economía "crezca a todo su potencial", en un escenario marcado por conflictos internacionales, nuevas barreras comerciales y transformaciones tecnológicas.

El empresario advirtió que el mundo está transitando de la globalización comercial hacia una mayor regionalización, con acuerdos internacionales que ahora conviven con aranceles, mientras México enfrenta la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En respuesta, Sheinbaum destacó la colaboración que mantiene su Gobierno con el sector privado ante los cambios económicos internacionales, particularmente las medidas arancelarias estadounidenses.

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La mandataria reconoció que han enfrentado momentos “complejos en la economía mundial”, una situación que los obliga “necesariamente a caminar juntos”.

Además, afirmó que mantiene encuentros con los dirigentes empresariales prácticamente cada mes para atender los obstáculos a la inversión y buscar soluciones conjuntas.

Sheinbaum explicó que, ante los efectos de los aranceles estadounidenses sobre las perspectivas económicas, su Gobierno decidió acelerar los proyectos de infraestructura y vivienda mediante recursos públicos y esquemas de inversión mixta, que incorporan capital privado.

Entre las inversiones que presentó destacan los cerca de 700.000 millones de pesos mexicanos (38.889 millones de dólares) en carreteras, 886.000 millones de pesos (49.222 millones de dólares) en proyectos ferroviarios y 794.109 millones de pesos (44.117 millones de dólares) en generación eléctrica.

La presidenta también afirmó que se han autorizado más de veinte proyectos de inversión mediante mecanismos de simplificación administrativa, con el propósito de acelerar su ejecución.

Sobre las preocupaciones fiscales planteadas por los empresarios, Sheinbaum aseguró que su Administración mantiene el compromiso de reducir el déficit público, aunque reconoció las dificultades.

Insistió en que el ajuste debe realizarse de manera responsable y sin comprometer metas que no puedan cumplirse.

La Secretaría de Hacienda proyectó en septiembre reducir el déficit público al 3,9 % del producto interior bruto (PIB) para 2027, en una estrategia destinada a estabilizar la deuda y preservar la confianza de los inversionistas.

Medina Mora reconoció la disposición del Gobierno para facilitar las inversiones y afirmó que la coordinación será determinante para transformar los proyectos anunciados en empleos y crecimiento.

Ambos coincidieron también en la importancia de mantener la integración comercial de Norteamérica y alcanzar una revisión exitosa del T-MEC.

Por su parte, Sheinbaum anunció que propuso ampliar para 2027 el programa de regularización fiscal, de manera que los contribuyentes puedan liquidar deudas tributarias de cualquier monto sin pagar multas o recargos, al eliminar los límites actuales para acceder a este beneficio “el próximo año se puede pagar sin ninguna multa, sin ningún recargo a cualquier monto”, afirmó.