Sindicalistas venezolanos exigen la restitución de derechos laborales y mejora de ingresos

Entre sus principales demandas está que la bonificación de fin de año se calcule con base en el ingreso integral mensual -dos bonificaciones que suman 240 dólares pagados en bolívares, la moneda local, al cambio oficial del día-, según el documento al que tuvo acceso EFE.

Asimismo, solicitan el pago inmediato del bono de responsabilidad profesional para todo el personal técnico y obrero, tanto activo como jubilado, de los sectores de salud y educación, así como la discusión de tablas salariales en conjunto con organizaciones sindicales.

Antes de entregar el documento, el grupo de manifestantes partió desde el oeste de Caracas, pero la Policía Nacional Bolivariana bloqueó varios pasos viales y los obligó a desviarse, por lo que no pudieron completar la ruta original, que era llegar hasta Miraflores, la sede del Ejecutivo en Caracas.

Durante el trayecto, activistas y sindicalistas también exigieron la liberación de los presos políticos -322 según la ONG Foro Penal- y también la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo y la institución que proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude.

"No tengo miedo, me lo quité, yo lo que quiero es un nuevo CNE", gritaban al paso los manifestantes, quienes portaban pancartas con fotos de presos políticos y exhibían mensajes como "Salario ya".

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El coordinador de la Red Sindical Venezolana y Monitor Salud, Mauro Zambrano, criticó que el Gobierno convocara a una movilización paralela el mismo día en el que activistas de ONG y sindicalistas también lo hicieran, luego de que el chavismo llamara a una marcha por la paz en Caracas.

El sindicalista amenazó con un paro activo en "todos los centros de salud nacional" si el Gobierno no atiende las exigencias relacionadas con salarios.

"Yo le digo al Gobierno: si no somos escuchados vamos a ir a una paralización", advirtió Zambrano.

Durante la movilización, los manifestantes rechazaron la "política de bonos" de los últimos años, en la que el Ejecutivo se ha centrado en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela.

En agosto, una familia en Venezuela de cinco personas necesitó 755,36 dólares solo para gastos en alimentación, según cálculos difundidos en septiembre por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros.