Siria y la OPAQ trabajan en una hoja de ruta para cerrar el expediente de armas químicas

"Hoy hemos analizado una hoja de ruta que nos ayudará a avanzar desde los progresos alcanzados hasta el cierre definitivo del expediente", dijo el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, en una rueda de prensa en Damasco junto a la directora general de la OPAQ, Sabrina Dallafior, en su primera visita oficial a Siria.

Al Shaibani afirmó que ambas partes han acordado "una visión para un plan conjunto, cuyos pasos se miden mediante hitos concretos" como el alcanzado en agosto, cuando la OPAQ verificó la destrucción de 42 bombas aéreas declaradas por Siria como parte de su programa de armas químicas.

Esa fue "la primera destrucción verificada de este tipo de armas en territorio sirio desde 2014", recordó Al Shaibani, que aseguró que las autoridades de Siria han proporcionado "más de 100.000 documentos oficiales" a esta agencia de la ONU, a la que también ha concedido acceso a registros y testigos desde la caída de Al Asad en diciembre de 2024.

"El cierre de este caso comienza por brindar justicia a las víctimas, garantizar que estas atrocidades no se repitan y lograr justicia para las víctimas de las masacres químicas de Al Asad", aseguró el ministro, que indicó que hay 18 personas acusadas bajo custodia, incluidos oficiales sirios, que comparecerán ante un tribunal próximamente.

Por su parte, Dallafior recordó que la organización que lidera "continúa investigando ataques pasados e identificando a los responsables con el objetivo de prevenir el uso futuro de armas químicas" en Siria.

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El pasado julio, el Gobierno sirio celebró la restitución de todos los derechos del país en el seno de la OPAQ tras 5 años de participación limitada por el uso de armas químicas por parte del régimen de Al Asad, que no declaró todo su programa y usó este tipo de armamento durante la guerra civil iniciada en 2011.

La agencia señaló que la situación cambió tras la caída de Al Asad a finales de 2024, ya que las nuevas autoridades sirias han reconocido los mandatos del organismo y están cooperando con sus inspectores para localizar, verificar y destruir el arsenal químico aún existente.