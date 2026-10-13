Somalilandia celebra que Trump la considere un país "diferente" e independiente de Somalia

Durante un mitin, Trump afirmó que se refiere al territorio como “Somalia Land” y no como Somalilandia porque "en realidad es un país totalmente diferente" que "no tiene nada que ver", sugiriendo además que "deberían cambiar el nombre inmediatamente".

El portavoz de la Presidencia de Somalilandia, Hussein Deyr, expresó en su cuenta de X su “profundo agradecimiento” a Trump por “llevar la atención global a las diferencias fundamentales entre Somalilandia y Somalia”, destacando que se trata de "dos países separados con identidades y realidades políticas distintas".

Deyr enfatizó que el mandatario estadounidense articuló "una verdad que el mundo ha pasado por alto durante 35 años" y recalcó que la identidad, soberanía y aspiraciones de su nación "no pueden ser borradas por el silencio o la negación".

Por su parte, el ministro de la Presidencia de Somalilandia, Jadar Husein Abdi, señaló en sus redes sociales que "por primera vez en la historia, un presidente estadounidense en ejercicio ha reconocido públicamente a Somalilandia como un país separado de Somalia".

Abdi calificó este acontecimiento como un "momento significativo en el viaje diplomático de Somalilandia" y expresó su confianza en que "el reconocimiento formal de Estados Unidos de la República de Somalilandia esté en el horizonte".

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El “reconocimiento” de Trump llegó después de que Israel se convirtiera en el primer país en reconocer de forma oficial a la región separatista como un Estado independiente en diciembre pasado.

El acercamiento estratégico entre Israel y Somalilandia desató una ola de condenas globales. La Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión Europea, China y bloques liderados por Arabia Saudí, Turquía y Egipto rechazaron la maniobra en defensa de la integridad de Somalia, calificándola como un "precedente peligroso" y una "flagrante violación" de la soberanía somalí.

Somalilandia, que fue protectorado británico hasta 1960, declaró su separación de Somalia en 1991 tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barré.

A diferencia del resto de Somalia, sumida desde entonces en el conflicto y la violencia del grupo yihadista Al Shabab, Somalilandia goza de relativa paz, cuenta con instituciones democráticas, Constitución y moneda propias, aunque hasta el reconocimiento de Israel carecía de legitimidad internacional.

En abril, el Gobierno israelí aprobó el nombramiento de Michael Lotem como su primer embajador en este territorio y en junio de este año, Somalilandia abrió una embajada en Jerusalén, ciudad considerada por Israel como su capital única e indivisible, algo que no reconoce la mayor parte de la comunidad internacional.