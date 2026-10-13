SPD y Los Verdes interrumpen conversaciones con La Izquierda por alcaldía de Berlín

"Debemos interrumpir las conversaciones exploratorias para evaluar si nuestro acuerdo de la semana pasada sigue vigente", indicaron los líderes en Berlín del SPD y Los Verdes, Steffen Krach y Werner Graf, respectivamente, en unas declaraciones recogidas por medios como el diario berlinés Der Tagesspiegel o el periódico Bild.

"Esperamos que La Izquierda nos aclare en qué medida se toma en serio los acuerdos alcanzados y tiene intención de aplicarlos", abundaron Krach y Graf.

Socialdemócratas y ecologistas decidieron interrumpir las conversaciones que mantenían con La Izquierda después de que ésta constituyera este martes su grupo parlamentario en la cámara de representación berlinesa.

En dicho grupo se incluye a la diputada regional Vanessa Emde, considerada "controvertida por sus declaraciones críticas con Israel", según Der Tagesspiegel.

Emde había sido señalada en el debate público por sus "posiciones antiisraelíes", de acuerdo con ese diario, que también informó de que los diputados de la Izquierda firmaron este martes una declaración en la que reconocían el derecho de Israel a existir.

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Según el Bild, "el SPD y Los Verdes habían condicionado la continuación de las conversaciones exploratorias a que Emde no fuera admitida en el grupo parlamentario de La Izquierda" en Berlín.

El pasado jueves comenzaron las conversaciones formales de los representantes de la Izquierda, SPD y Los Verdes para formar gobierno en la capital, después de alcanzar un acuerdo sobre la lucha contra el antisemitismo tal y como pedían socialdemócratas y ecologistas.

El pasado 20 de septiembre, La Izquierda se impuso en las elecciones de Berlín, en las que consiguió un 25,7 % de los votos, por delante de la CDU (18,8 %), la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, 16,3 %), Los Verdes (14,3 %) y el SPD (12,1 %).