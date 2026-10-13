Trump afirma que Estados Unidos sigue compartiendo información de inteligencia con Ucrania

"Los estamos ayudando y estamos compartiendo información. Queremos que la guerra termine. Por eso estamos trabajando con ellos y con Rusia para lograr que la guerra termine", declaró a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

El mandatario afirmó que tanto Zelenski como el presidente ruso, Vladímir Putin, quieren poner fin a la guerra, pero sostuvo que el principal obstáculo es "el odio que existe entre ellos".

Las declaraciones llegan después de que Trump acusara en los últimos días a Zelenski de no querer poner fin al conflicto por los ataques ucranianos a instalaciones energéticas rusas. El sábado, incluso llegó a afirmar que Ucrania debería cambiar de presidente.

El domingo, Trump anunció un supuesto acuerdo entre Ucrania y Rusia para dejar de atacar sus infraestructuras energéticas, pero Zelenski dijo desconocer ese pacto y el Kremlin evitó pronunciarse al respecto.

"Han alcanzado un acuerdo porque yo he dicho que han alcanzado un acuerdo", insistió Trump el lunes.