Trump anuncia que Taiwán comprará por veinte años el 30 % del gas de ducto en Alaska

"Taiwán acaba de aceptar comprar el 30 % del gas que salga del gasoducto durante los próximos 20 años. Eso garantiza el éxito. Es uno de los mayores compromisos de la historia (...) Es uno de los acuerdos más grandes que se han hecho jamás. Lo van a pagar, y es un período de 20 años que garantiza el éxito", dijo el mandatario.

Hasta ahora, la empresa estatal taiwanesa de energía CPC Corporation solo había firmado una carta de intención para invertir en el proyecto, presentada en marzo de 2025.

Trump agradeció su ayuda para concretar el acuerdo al senador republicano Dan Sullivan, a quien presentó como "el verdadero Dan Sullivan", en alusión a un homónimo sin afiliación partidista que compite contra él en las elecciones de noviembre, y al representante Nick Begich, a quien elogió por su trabajo en el Congreso.

Según Trump, el acuerdo se suma a los más de 50.000 millones de dólares que, de acuerdo con la Casa Blanca, Corea del Sur invertirá en Alaska LNG, una cifra anunciada el 30 de septiembre.

Seúl, sin embargo, ha dicho que esa inversión no está cerrada y que depende de que el proyecto resulte comercialmente viable.

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El proyecto de Alaska, que lleva años pendiente de financiación, ha afrontado dudas sobre sus costos y su viabilidad comercial.

Trump ha defendido la iniciativa como una forma de aumentar las exportaciones energéticas estadounidenses y reforzar los vínculos con aliados asiáticos.

Este martes, el mandatario también pidió a la población de Alaska votar "sí" en la Medida 2, que derogaría el sistema electoral aprobado en 2020: las primarias abiertas, en las que los cuatro candidatos más votados avanzan a la elección general, aunque pertenezcan al mismo partido, y el voto por orden de preferencia en los comicios generales.

"Es una estafa, es una estafa demócrata", dijo, y afirmó que había pedido al fiscal federal en el estado que vigilara que no hubiera fraude.

Trump también firmó dos documentos de indulto a tres copropietarios de un taller de reparación de vehículos que en 2022 se declararon culpables, cada uno, de un cargo de violación de la Ley de Aire Limpio.

El mandatario se encontraba este martes en Alaska para apoyar al senador Dan S. Sullivan, quien busca un tercer mandato en una contienda que los demócratas consideran una oportunidad para recuperar el escaño y el control de la Cámara Alta.

Sin embargo, en casi 20 años el estado no ha elegido a un demócrata para el Senado.

En la contienda por el Senado, Sullivan se enfrenta, además de a un homónimo, a la exrepresentante demócrata Mary Peltola y al republicano Gerald Heikes.