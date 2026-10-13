Un posible dron altera temporalmente la actividad nocturna del aeropuerto de Núremberg

"A primera hora de la mañana del martes se produjeron alteraciones en el tráfico aéreo del Aeropuerto Albrecht Dürer de Núremberg", indicó en un comunicado la Policía, que se ha hecho cargo de la investigación del incidente, en la que se estudia la posible presencia de un dron cerca de la infraestructura aeroporturia.

"Entre las 02.00 y las 04.00 horas (00.00 y 02.00 GMT), tres pilotos informaron, de forma independiente entre sí y durante sus respectivas maniobras de aterrizaje o despegue de que habían avistado un objeto que podría haber sido un dron", señaló la Policía.

La Inspección de Policía de Fronteras del Aeropuerto de Núremberg, los responsables aeropuerto y el Servicio Alemán de Control del Tráfico Aéreo tomaron unas medidas para esclarecer los hechos que produjeron interrupciones en el tráfico aéreo.

El aeropuerto de Núremberg, que tiene algo más de cuatro millones de usuarios al año, según datos de 2024, informó, por su parte, de que no pudo confirmarse el avistamiento del dron.

Un total de seis vuelos se vieron afectados por las medidas que tomaron los responsables del aeropuerto y las autoridades, pues cuatro salidas y dos llegadas se retrasaron.