Un sismo de magnitud 5,0 sacude el noreste de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) detalló en un boletín que el epicentro del movimiento telúrico fue el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, con una profundidad de 149 kilómetros y fue sentido en varios municipios de esta región del noreste del país.

El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 dejó una de las peores emergencias de la historia reciente del país, con 331 fallecidos.

Este terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI.

De acuerdo con el SGC, durante las semanas posteriores se contabilizaron unas 300 réplicas.

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional del SGC, explicó a EFE el mes pasado que las réplicas del terremoto del 10 de agosto "pueden durar días, semanas, meses, incluso años".

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El experto explicó que después de un terremoto de esa magnitud es normal que se produzca "un pico de actividad" como el que registra Colombia estas semanas, debido al reajuste de los esfuerzos geológicos tras la liberación de una gran cantidad de energía.

En Colombia, sin embargo, la actividad posterior al terremoto de agosto no se limita a las réplicas, porque la Red Sismológica Nacional ha detectado también un enjambre sísmico en el departamento de Chocó y una secuencia de movimientos en Chaparral, en el departamento del Tolima.

El SGC considera que actualmente existe un pico de actividad sísmica "por fuera del promedio" que normalmente se registra en el país, donde todos los días ocurren movimientos, aunque la mayoría no llegan a ser percibidos por la población.