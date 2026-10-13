Una menor reclutada por las disidencias muere en un bombardeo militar en oeste de Colombia

Según informó este martes el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, la operación se llevó a cabo durante la noche del sábado contra campamentos de ese grupo armado en el municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander.

Se trata del cuarto menor fallecido en operaciones militares contra grupos armados, lo que está generando controversia en el país, y el cuarto bombardeo ordenado por el actual Gobierno, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el poder el pasado 7 de agosto.

Según el balance divulgado por Mora, tres de los fallecidos son hombres y la cuarta víctima es una adolescente cuya edad fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la autoridad forense del país.

El ministro aseguró que la menor se encontraba en una situación de participación continua en las hostilidades dentro del campamento atacado.

"Las Fuerzas Militares condenan una vez más el reclutamiento e instrumentalización de menores de edad por los grupos armados", manifestó Mora, quien sostuvo que esa práctica expone a niños y adolescentes a los riesgos de las hostilidades, en contravención de los principios de protección del derecho internacional humanitario.

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El ministro explicó que la intervención comenzó con labores de inteligencia que permitieron identificar campamentos, búnkeres y zonas acondicionadas con artefactos explosivos improvisados.

Argumentó que ante las dificultades para garantizar un ingreso terrestre seguro, "las autoridades optaron por utilizar medios aéreos y posteriormente desplegar unidades en tierra para asegurar y registrar el área".

Durante esa segunda fase, tres militares resultaron heridos por la explosión de una mina antipersona en las inmediaciones del campamento, agregó el balance oficial.

La muerte de la adolescente se produce en medio de la controversia sobre el uso de bombardeos contra campamentos de grupos armados en los que puede haber niños, niñas y adolescentes reclutados.

El pasado 3 de septiembre, un juzgado de Bogotá ordenó al Gobierno y a las Fuerzas Militares abstenerse provisionalmente de realizar bombardeos contra objetivos de grupos armados cuando existiera información sobre la presencia de menores de edad, y hasta que se adoptaran y verificaran las medidas de precaución y protección necesarias.

La decisión judicial, adoptada en respuesta a una acción de tutela, estableció que las operaciones debían considerar si existían alternativas menos lesivas para alcanzar el objetivo militar legítimo.

La medida se conoció después de que dos menores, de 15 y 16 años, murieran en un bombardeo contra las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare, en el centro del país, el 27 de agosto.

Otro menor había fallecido en una operación aérea realizada el 10 de agosto en el Catatumbo, según los antecedentes recogidos entonces por las autoridades.