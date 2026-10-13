Una veintena de detenidos en protesta ante el Ministerio de Educación de Albania

La Policía detuvo a 23 manifestantes y al menos seis agentes resultaron heridos, además de una periodista, informó el Ministerio del Interior, citado por la televisión pública albanesa RTSH.

Los estudiantes, procedentes principalmente de la Universidad de Tirana y de la Universidad Politécnica, reclaman una mejora de las condiciones en las facultades y las residencias universitarias, así como un mayor apoyo económico.

Además, exigen la dimisión de la ministra de Educación, Mirela Kumbaro, y del primer ministro, el socialista Edi Rama.

En un comunicado, el Ministerio señaló que las unidades policiales intervinieron de forma proporcional para neutralizar a los responsables de los incidentes y restablecer el orden. Todos los heridos se encuentran fuera de peligro, agregó.

La protesta comenzó a las 14.00 horas locales (12.00 GMT), cuando los jóvenes bloquearon la calle frente al Ministerio y comenzaron a arrojar pintura, huevos y petardos contra la fachada, antes de lanzar piedras.

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Algunos manifestantes derribaron la puerta principal y una docena de ellos irrumpió en el recinto y causó daños en puertas y ventanas.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y un cañón de agua a presión antes de avanzar contra la multitud.

Según el diario Gazeta Shqip, la movilización responde al mal estado de las universidades del país, al coste de los estudios y a la falta de ayudas públicas al alumnado.

"Sin juventud no hay Albania", corearon los manifestantes durante la protesta.

La protesta estudiantil se enmarca en la denominada "Revolución de los Flamencos", un movimiento de oposición al Gobierno y al sistema político en general que comenzó en mayo contra un proyecto turístico de lujo en la laguna protegida de Vjosa-Narta, en la costa adriática del sur del país, vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, el movimiento ha ampliado sus reivindicaciones y ha protagonizado protestas en las que exige la formación de un Gobierno técnico y la salida del poder tanto del socialista Rama como de Sali Berisha, veterano líder de la oposición conservadora.