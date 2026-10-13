Wall Street abre mixto: el Dow Jones sube por la gran banca y el Nasdaq cae por los chips

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumaba 214,94 puntos, hasta los 52.065,49 enteros; el selectivo S&P 500 avanzaba un leve 0,05 %, hasta situarse en 7.811,01 unidades; mientras que el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,06 %, hasta los 27.231,04 enteros.

El parqué neoyorquino se vio impulsado principalmente por el sector financiero tras conocerse las cuentas trimestrales de varias de las mayores entidades bancarias del país.

Las acciones de Goldman Sachs subían un 1,7 % en los primeros compases después de superar ampliamente las expectativas de ingresos gracias a la fortaleza de su división bursátil, mientras que JPMorgan Chase avanzaba un 1,21 % tras elevar sus previsiones de ingresos netos por intereses para el conjunto del año.

Sin embargo, sus ingresos, de 50.170 millones, y su beneficio por acción quedaron por debajo de las previsiones de los analistas por primera vez en tres años.

Entre enero y septiembre, JPMorgan Chase lideró el sector con un beneficio neto de 52.954 millones de dólares, un 20,3 % más que en el mismo periodo de 2025. Le siguieron Wells Fargo, con 17.611 millones, un 10,2 % más; Goldman Sachs, con 17.552 millones, un 39,8 % más; y Citigroup, con 16.861 millones, un 42 % más.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por contra, la debilidad pesó sobre el sector tecnológico y de semiconductores, arrastrado por los temores a una mayor competencia procedente de fabricantes chinos de memoria como CXMT, lo que provocó una caída de Micron Technology del 4,69 % en los primeros compases del mercado.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedía hasta situarse en torno al 5,19 %, mientras los inversores permanecen a la espera de la publicación de nuevos datos clave de inflación en Estados Unidos previstos para esta semana.

En las materias primas, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cotizaba en la apertura con una bajada del 1,08 %, hasta los 92,73 dólares el barril, mientras los inversores sopesan las tensiones en Oriente Medio y el suministro de diésel.

En otros mercados, el oro avanzaba un 0,47 %, hasta los 4.210,10 dólares la onza, y la plata retrocedía un 0,30 %, hasta los 60,33 dólares la onza.