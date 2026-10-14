Airbus, confiado en su objetivo de entregar 870 aviones este año

En un seminario con prensa organizado por el fabricante aeronáutico europeo en su sede de Toulouse (suroeste de Francia), Wagner indicó que todos los aviones hasta cumplir ese objetivo se encuentran ya en las plantas de ensamblaje final: "Está en nuestras manos hacer una realidad la cifra", señaló.

Airbus entregó 793 aviones comerciales en 2025, lo que significó un 4 % más que el año anterior, cuando puso en manos de sus clientes 766 aviones. En 2023, fueron 735 unidades.

El gran reto que tiene planteado el constructor aeronáutico es conseguir incrementar el ritmo de entregas, teniendo en cuenta que en su cartera de pedidos hay más de 9.300 aparatos, lo que al ritmo actual supondría más de diez años de actividad.

Por eso, y ante una demanda que prevé que va a seguir creciendo en los próximos años, la empresa pretende subir la cadencia de producción de los A220 hasta 13 unidades al mes en 2028, hasta 70-75 al mes los de su familia estrella de pasillo único A320 en 2027, hasta 5 al mes los A330 en 2029 y hasta 12 al mes los A350 en 2028.

Aunque la línea de producción del A350 permite llegar a ese ritmo de 12 al mes, Wagner indicó que el incremento de la demanda por ese aparato de largo alcance y gran capacidad hace necesaria la construcción de una segunda que todavía no se ha decidido pero que habrá que decidir "más pronto que tarde".