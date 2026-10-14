Airbus prevé un alza anual del 3,8 % de los servicios en aviación comercial hasta 2045

En este segmento, que incluye actividades como cibereseguridad, gestión de operaciones en tierra de los aviones, pero también el control de operaciones en vuelo o el entretenimiento y la conectividad de los pasajeros, el ritmo de incremento será del 5,3 % hasta 27.000 millones de dólares en 2045.

La vicepresidenta de planificación de servicios estratégicos de Airbus, Amaya Rodríguez, que dio estas cifras en un seminario con la prensa en la sede del grupo europeo en Toulouse (sur de Francia), precisó que la progresión será algo menor en otro tipo de servicios.

En las operaciones de mantenimiento de las alas de las aeronaves la subida será del 2,8 % anual a 36.000 millones de euros, en el mantenimiento de otros componentes del 3,7 % hasta 217.000 millones, en las operaciones de soporte al mantenimiento del 4,3 % a 104.000 millones, en las renovaciones y actualizaciones de equipamientos al 2,6 % hasta los 21.000 millones.

La formación de los profesionales del sector se estima en unos 17.000 millones de dólares para 2045, con un ritmo medio de incremento del 3,1 % hasta entonces.

Airbus calcula que de aquí a entonces harán falta 660.000 nuevos pilotos en el mundo, 730.000 técnicos y 1.050.000 personal de cabina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La empresa, que el pasado año ingresó 5.400 millones de euros por los servicios que ofreció en la aviación comercial, espera crecer en este segmento claramente por encima del mercado y alcanzar los 10.000 millones de dólares en 2030.

Los servicios a la aviación comercial van a representar este año un negocio de 209.000 millones de dólares.

En los próximos 20 años, Airbus calcula que el número de pasajeros de la aviación en el mundo se va a duplicar y que para responder a esa demanda serán necesarios 42.000 aviones nuevos, lo que supondrá casi también multiplicar por dos la flota actual.

En concreto, la flota que se plantea para el horizonte de 2045 estará compuesta por 19.820 aeronaves que vendrán a reemplazar otras que están ahora en servicio y que se retirarán, 3.490 que están funcionando ahora y que seguirán entonces y 22.240 nuevas.