Apagones de emergencia en Kiev tras alcanzar misiles rusos centrales de la capital

Ukrenergo ha anunciado cortes asimismo en Járkov, que también ha sido blanco de este último ataque ruso con misiles a la energía, y otras seis regiones de Ucrania.

“En la capital, las tres plantas termoeléctricas fueron alcanzadas”, escribió el primer ministro Koretski en X.

Además de a Kiev, los ataques a estas centrales de ciclo combinado y a otros objetivos energéticos en la ciudad y sus alrededores han afectado al suministro en regiones de los alrededores de la capital de Ucrania, según el primer ministro.

El de este miércoles es el primer ataque masivo ruso al sistema energético ucraniano desde que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunciara el domingo un supuesto acuerdo de tregua por el que ambos bandos se habrían comprometido a poner fin a este tipo de ataques.

Ni Rusia ni Ucrania confirmaron haber llegado con Trump a ese acuerdo y sólo Kiev, que detuvo durante dos días sus ataques al sector petrolero ruso, se mostró dispuesta a declarar la tregua mencionada por el presidente de EE.UU.

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El ataque ruso ha ido dirigido asimismo contra infraestructura ferroviaria ucraniana. Según la empresa pública de ferrocarriles, Ukrzaliznytsia, sus infraestructuras han sido atacadas en Járkov, Kiev, Vínitsia, Jmelnitski y Ternópil.

Al menos cuatro personas han muerto en la capital por el ataque ruso de este miércoles, según un balance presentado por la Fiscalía de Ucrania.