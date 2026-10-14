Arabia Saudí informa de un ataque contra la sede de Aramco tras amenaza de los hutíes

La Agencia de Prensa Saudí indicó este miércoles que una fuente del Ministerio de Energía declaró que, la tarde del martes, uno de los edificios de Aramco en Dhahran fue objeto de un ataque que provocó un incendio, sin causar heridos ni víctimas mortales.

El anuncio se produce después de que los hutíes amenazaran con lanzar una operación a gran escala contra la sede de Aramco, así como contra una refinería de la misma empresa en la capital de la monarquía árabe, Riad, en respuesta a los bombardeos en Saná por parte de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que interviene en Yemen desde 2015.

La alianza, que apoya al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, bombardeó el martes el principal depósito de combustible de la capital yemení, en manos de los rebeldes hutíes desde 2014.

Por su parte, la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí informó ayer en diversos mensajes de X de que interceptó y destruyó misiles de crucero y drones en la región de Riad y en las zonas del sur del país.

Entre las interceptaciones, el portavoz de la alianza militar, Turki al Maliki, también anunció la de un misil balístico contra la ciudad de Dhahran, donde se encuentra la sede de Aramco.

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Esta escalada tiene lugar en medio de una intensificación de los combates entre las fuerzas hutíes y las tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, que cuentan con el apoyo aéreo de Arabia Saudí en su contraofensiva para recuperar el control de las zonas en manos de los rebeldes, incluida Saná.