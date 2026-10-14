BM: El sector público de A.Latina tiene que crear los pilares para beneficiarse de la IA

"La totalidad va a ser inversión privada en el mundo de la IA. Lo que tiene que hacer el sector público (de América Latina) es desarrollar las condiciones de infraestructura básica, conectividad, energía y agua, para que se pueda hacer", apunta García Mora en una entrevista con EFE en Bangkok, donde participa en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM.

El martes, el FMI destacó que la IA no ha jugado hasta ahora un rol destacable en la economía de Latinoamérica, cuando el sector representa casi un tercio del crecimiento del comercio mundial en el último trienio.

En su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el organismo rebajó las proyecciones de crecimiento en América Latina y el Caribe al 2,3 % para este año, una décima menos que lo previsto en julio, y al 2,5 % en 2027.

"La liga de América Latina es cómo beneficiarse de la 'small IA', es decir, cómo atraer la inteligencia artificial a cada uno de los sectores que pueden beneficiarse especialmente en un incremento de productividad por la utilización de la IA", señala el economista.

En este sentido, García Mora destaca la labor del IFC de servir como "puente" entre los proyectos públicos y empresas privadas de países en desarrollo y los inversores extranjeros.

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Desde 2022, la inversión privada en países en desarrollo se ha multiplicado casi por cuatro, hasta llegar a los 112.000 millones de dólares, indicó García Mora, de los cuales alrededor de un tercio tienen como destino América Latina y el Caribe.

Según el economista, el atractivo de América Latina radica en su capacidad de atraer más inversores institucionales debido al mayor conocimiento de sus mercados de capitales y el desarrollo de sectores claves para la economía.

"Ningún país (de América Latina) se está quedando rezagado" respecto a la llegada de inversión privada, indice el economista español, al citar que tanto los mercados más grandes, como Argentina, Brasil o México, como economías más pequeñas, por ejemplo Costa Rica o Guatemala, se están beneficiando de este movimiento.

Respecto a los sectores más atractivos, el vicepresidente del IFC destaca la infraestructura y energía, por delante de agropecuario y minería, esta última particularmente importante en Perú, Chile, Bolivia y Argentina por sus reservas de cobre y litio.

La "seguridad energética" es uno de los temas en el centro de las conversaciones en los últimos meses, debido en parte al alza del precio de los combustibles fósiles y los problemas de abastecimiento derivado de la guerra en Irán, remarca García Mora.