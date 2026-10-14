Brasil refuerza operaciones contra responsables de incendios premeditados en la Amazonía

"Hay realmente una situación impresionante de acción deliberada", afirmó el ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco en una rueda de prensa, donde confirmó el refuerzo de las operaciones conjuntas de los organismos federales y regionales para identificar y llevar ante la Justicia a los responsables.

De acuerdo al funcionario, existen indicios de una posible acción organizada para provocar incendios en áreas de bosque preservado, con el objetivo de degradar la vegetación y apropiarse ilegalmente de tierras públicas.

Las operaciones e investigaciones se realizan en medio del periodo electoral, ya que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 25 de octubre, donde se enfrentarán el senador opositor Flávio Bolsonaro, el más votado en la primera ronda, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Capobianco, aclaró que la hipótesis de que los victimarios pretenden perjudicar la candidatura de Lula aún tiene que ser comprobada.

El ministro y el presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), Jair Schmitt, denunciaron prácticas sospechosas, como el lanzamiento de botellas con combustible desde vehículos a lo largo de carreteras y las amenazas de algunas personas de volver a prender fuego a zonas donde los bomberos ya habían extinguido las llamas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Policía Civil del estado de Amazonas ha abierto 120 procedimientos para investigar posibles infracciones ambientales y para ese trabajo cuenta con el apoyo de drones térmicos y equipos desplegados sobre el terreno.

La magnitud de la crisis la reflejan los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), que registró 1.608 focos de incendios en Amazonas desde el comienzo de octubre, frente a los 874 contabilizados durante todo el mismo mes de 2025.

En septiembre, el estado acumuló más de 3.700 focos, casi cuatro veces más que un año antes.

La superficie quemada en Amazonas alcanzó los 291.060 hectáreas en septiembre, un 38,8 % más que la media histórica de ese mes.

En octubre, hasta la fecha, ya suma 220.700 hectáreas, un 249 % por encima de la media histórica mensual, según el Laboratorio de Aplicaciones de Satélites Ambientales de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

La humareda procedente de los incendios en Amazonas y Pará ha envuelto durante días Manaos, una ciudad de unos 2,3 millones de habitantes que ha registrado algunos de los peores niveles de calidad del aire de Brasil.

Las partículas finas PM2,5 alcanzaron concentraciones muy superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que aumenta el riesgo de problemas respiratorios, especialmente entre niños, ancianos y personas con enfermedades previas.

El Gobierno ha desplegado once aeronaves y unos 300 bomberos para combatir las llamas, mientras las autoridades advierten de que el fenómeno climático de El Niño, asociado a temperaturas elevadas y sequía en el norte de Brasil, favorece la propagación del fuego.