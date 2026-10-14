Bruselas propone formalmente retrasar las exigencias sobre metano, como reclamaba EE.UU.

El Ejecutivo comunitario justificó la medida por las tensiones en los mercados energéticos internacionales derivadas del conflicto en Oriente Próximo, que están elevando los precios de la energía y amenazan con reducir la disponibilidad de gas y petróleo en Europa.

La modificación del reglamento europeo sobre metano, aprobado en 2024, afecta a las obligaciones de medición, información y verificación de emisiones que deben cumplir los importadores de combustibles fósiles, así como a determinadas exigencias de información sobre la intensidad de metano aplicables también a los productores europeos.

La decisión, avanzada la pasada semana ante el Parlamento Europeo por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, llega en vísperas de que este jueves y viernes los líderes de los países y las instituciones de la UE se reúnan en un Consejo Europeo en el que, entre otros puntos, tratarán la competitividad.

Bruselas considera que el aplazamiento permitirá "aliviar la presión sobre la industria europea y las administraciones nacionales" y pretende "evitar presiones adicionales sobre la seguridad del suministro de combustibles fósiles importados" en el actual contexto geopolítico, indicó la Comisión en un comunicado.

Según el calendario previsto inicialmente, a partir de enero de 2027 los importadores deben demostrar que los productores de terceros países aplican sistemas de medición, información y verificación de las emisiones de metano equivalentes a los exigidos en la UE, una obligación cuya aplicación se retrasaría hasta 2028.

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El reglamento también contempla obligaciones progresivas sobre la intensidad de metano de las importaciones y límites máximos a partir de 2030 para el segundo gas de efecto invernadero que más contribuye al calentamiento global, después del dióxido de carbono.

Estados Unidos y Catar habían pedido en junio a Bruselas que modificara las normas, mientras que Washington había reclamado anteriormente una exención para sus exportaciones de petróleo y gas.

También Alemania, Italia y la República Checa habían solicitado postergar las nuevas obligaciones, una posibilidad criticada por organizaciones ecologistas.

"La ambición de Europa en la lucha contra el cambio climático sigue siendo inquebrantable", afirmó la semana pasada ante la Eurocámara el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien defendió, no obstante, la necesidad de ser "flexibles y pragmáticos" en la aplicación de las normas ante la perspectiva de un invierno complicado para los precios energéticos.

"La prioridad ahora es proteger a los ciudadanos europeos de la volatilidad de los precios a la que nos enfrentamos y evitar cualquier posible riesgo adicional para el suministro energético en un momento de restricciones a escala mundial", agregó el socialdemócrata danés.

La Comisión insistió en que la modificación "no afecta a la ambición, la integridad ni el ámbito de aplicación del reglamento" y reafirmó su compromiso de reducir las emisiones de metano.

Según Bruselas, el aplazamiento dará "más tiempo a los importadores para garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos del reglamento" en un contexto especialmente complicado para los mercados energéticos mundiales.

La propuesta deberá recibir ahora el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Estados miembros en el Consejo de la UE, por lo que el Ejecutivo comunitario calificó de "esencial" alcanzar un acuerdo a tiempo para "mantener la seguridad jurídica".