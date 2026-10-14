Capturan al tercero de 6 presos fugados de una cárcel de Ecuador tras perforar una celda

El funcionario precisó en sus redes sociales que, al igual que los otros dos reos, José Cevallos Z. será trasladado a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo salvadoreño del mandatario Nayib Bukele.

El coronel Lenin Peralta, jefe policial de la zona, explicó tras la fuga que la policía recibió una alerta del Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) y que cuando acudieron a la cárcel verificaron que había un hueco en la pared de una de las celdas del segundo piso, en la zona de máxima seguridad.

El agujero da a un ducto que se utiliza para poner tuberías y que, según el jefe policial, solía ser usado anteriormente por los reclusos para ocultar objetos prohibidos.

Ese ducto, que también fue dañado, conecta con la parte trasera del pabellón, donde los agentes encontraron otro hueco.

Posteriormente los hombres habrían caminado unos 80 metros para llegar a un río que conduce a la parte exterior de la cárcel.

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Tres de los fugados estaban en la cárcel por violación, otro de ellos por asesinato, el quinto por robo y el último por tenencia de drogas.

Las cárceles han sido uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Organizaciones internacionales como la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado han advertido que estos centros se han convertido en espacios desde los que se coordinan actividades ilícitas y disputas territoriales que se producen en el exterior.