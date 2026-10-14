Cerca de 200 institutos siguen bloqueados en Francia y estudiantes preparan más protestas

El ministro de Educación, Édouard Geffray, afirmó en la televisión BFMTV que alrededor del 4 % de los 3.700 institutos del país permanecían cerrados, en un momento en que el Gobierno espera que las vacaciones escolares que empiezan el sábado y se extienden hasta principios de noviembre contribuyan a reducir la movilización.

Las manifestaciones del martes reunieron a entre 161.500 personas, según el Ministerio del Interior, y 480.000, según los sindicatos de estudiantes, que reclaman una inversión adicional de 10.000 millones de euros para el sector educativo en los presupuestos de 2027.

"Hasta ahora solo hemos recibido migajas", declaró Pierre Sourzat, presidente de la organización Les Lycéens!, en alusión al anuncio de cubrir las bajas de profesores ausentes con 3.000 sustitutos, antes de una reunión prevista mañana jueves con los ministros de Educación y Educación Superior para abordar sus reivindicaciones.

La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que 2.000 de ellos ya han llegado a sus nuevos puestos.

Geffray afirmó que cerca del 70 % de las más de 90.000 contribuciones recibidas en la plataforma de consulta estudiantil se refieren a los horarios escolares, mientras que alrededor del 60 % aluden a las condiciones materiales de los centros.

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El ministro se mostró personalmente favorable a revisar el calendario escolar (16 semanas de vacaciones, frente a 13 de media en la UE), aunque consideró que una reforma de este alcance debe abordarse de forma global, debido a sus repercusiones sociales y económicas.

Sobre Parcoursup, la plataforma de acceso a la educación superior, anunció que el Gobierno estudiará posibles modificaciones para reducir la presión académica sobre los estudiantes, pero descartó suprimirla y defendió su contribución a la diversidad social y geográfica en el acceso a la universidad.

Las protestas, que se encuentran en su tercera semana a nivel nacional para reclamar mejoras, han estado marcadas por incidentes violentos en distintos centros educativos.

La Inspección General de la Policía Nacional ha abierto 36 investigaciones sobre actuaciones policiales y un agente fue imputado la víspera por presunta violencia agravada tras un incidente en el que un menor perdió un ojo durante una protesta en Tours (centro) a finales de septiembre.

Mientras, este miércoles, el abogado del adolescente de 15 años herido durante las protestas en Lens (norte), Bertrand Wattez, anunció la presentación de una denuncia.

En rueda de prensa, el letrado precisó que el menor sufrió la amputación de la mano izquierda y presenta lesiones en la derecha y en otras partes del cuerpo. Son lesiones, dijo, "que parecen heridas de guerra" causadas por una granada aturdidora.

En su entrevista en BFMTV, el ministro de Educación apuntó por su parte que se han registrado 148 trabajadores educativos heridos durante las protestas y condenó los ataques contra docentes y responsables escolares.