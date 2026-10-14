China y Rusia abogan por mayor coordinación estratégica ante cumbre de APEC en noviembre

Durante el encuentro, celebrado este miércoles Wang destacó que las relaciones bilaterales mantienen un desarrollo de "alto nivel" bajo la dirección de los presidentes, Xi Jinping y Vladímir Putin.

El jefe de la diplomacia china recordó que ambos mandatarios mantuvieron reuniones en mayo y agosto y expresó su confianza en que la cumbre de APEC, prevista para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen (sureste), produzca "resultados fructíferos".

Por su parte, Lavrov reiteró el respaldo de Moscú a la organización de la cita y expresó su disposición a ampliar la coordinación con Pekín en Naciones Unidas, el G20, el bloque BRICS y otros organismos multilaterales, según el comunicado chino.

"Rusia y China comparten posiciones similares en materia de asuntos internacionales", dijo el diplomático ruso, según el Ministerio chino.

Ambos ministros también intercambiaron opiniones sobre "cuestiones internacionales y regionales de interés común, alcanzando nuevos consensos", aunque la Cancillería no detalló los asuntos tratados ni mencionó el conflicto en Ucrania.

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El encuentro se produce después de que el Kremlin confirmara a principios de octubre que Putin se reunirá con Xi durante la cumbre de Shenzhen, a la que también podría asistir el presidente estadounidense, Donald Trump.

Moscú ha planteado asimismo la posibilidad de una reunión trilateral entre los tres mandatarios, aunque las autoridades chinas han evitado confirmar esa opción.

La cita llega en un momento de incertidumbre sobre la guerra en Ucrania, después de que Rusia lanzara este un ataque contra infraestructuras energéticas ucranianas pese al anuncio de Trump de una tregua energética que ninguna de las partes ha confirmado.

China mantiene una posición ambigua ante el conflicto: defiende la soberanía de todos los países, pero también reclama atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia.

Pekín y Moscú han estrechado su cooperación política, comercial y militar desde que Xi y Putin proclamaron una "amistad sin límites" poco antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.