Crecida de ríos en Argentina obliga a evacuaciones y cierre de pasos fronterizos

Un total de 57 habitantes de la isla Aipé, en el río Paraná, dentro de la provincia de Corrientes (noreste), debieron ser evacuadas tras la crecida.

"Estamos complicados. Con la llegada a cinco metros de la altura del agua, cubre casi un 40 % de toda la isla", dijo este miércoles el alcalde de San Antonio de Apipé, Gustavo Figueredo, en declaraciones a Radio Sudamericana.

La isla se encuentra unos dos kilómetros aguas abajo de la central hidroeléctrica argentino-paraguaya Yacyretá, que el pasado lunes debió abrir las compuertas principales de la represa para liberal el enorme caudal acumulado.

Según explicó Figueredo, la crecida también obliga al traslado del ganado vacuno que se cría en la isla y otros islotes cercanos.

De acuerdo al parte de alerta hidrológica difundido este miércoles por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la central hidroeléctrica, los caudales afluentes a la represa se ubican en un 56 % por encima del promedio normal para el mes de octubre.

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"En los próximos días, como consecuencia de las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca, y del aumento de los caudales del río Paraná aguas arriba de su confluencia con el río Iguazú, las previsiones hidrológicas indican una tendencia creciente en los caudales afluentes hasta el viernes", indica el parte.

Además, se prevén precipitaciones de variada intensidad entre este miércoles y el viernes próximo.

En las otras dos localidades más próximas a la represa, la argentina Ituzaingó y la paraguaya Ayolas, el nivel de las aguas era este miércoles de entre cinco y seis metros, provocando inundaciones en áreas ribereñas.

Las fuertes precipitaciones de las últimas semanas en el sur de Brasil, donde nacen los ríos Paraná y Uruguay, atribuidas al fenómeno de El Niño también ha obligado al cierre de varios pasos fronterizos.

Debido a que la altura del agua supera el nivel de evacuación, han sido cerrados 17 pasos fronterizos sobre el río Paraná con Paraguay.

Otros nueve pasos fronterizos sobre el río Uruguay permanecen cerrados debido a que el nivel de las aguas se ubica en nivel de alerta: siete con Brasil y dos con Uruguay.

También el río Iguazú, afluente del Paraná, presenta un fuerte crecimiento de su caudal, lo que ha afectado al Parque Nacional Iguazú, un atractivo turístico internacional por sus imponentes cataratas.

Este miércoles el acceso al parque está permitido, pero con restricciones para circular por determinados circuitos.