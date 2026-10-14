Diosdado Cabello, Tarek Saab y familiares de Maduro siguen sancionados por EE.UU.

Tras quedar Rodríguez, hermano de la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, eximido, restan aún 254 personas y entes en el listado de la Oficina de Control de Activos extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).

Más allá de Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, se mantienen también en esa clasificación el hijo del depuesto presidente, Nicolás Ernesto Maduro (también conocido como "Nicolasito"), sus tres hijastros y varios familiares de la exprimera dama.

También figuras relevantes de la política venezolana como Cabello, Saab o el general en jefe del ejército y ministro de Agricultura, Vladimir Padrino.

Siguen penalizados por la OFAC el Cartel de los Soles, cuyo liderazgo EE.UU. atribuye a Nicolás Maduro, el Tren de Aragua, al que Washington acusa de trata de personas y tráfico de drogas, o la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC surgida tras el proceso de paz colombiano, señalada por su participación en actividades armadas y economías ilícitas.

También se mantienen las sanciones contra empresas estratégicas estatales del país como Petróleos de Venezuela (PDVSA), la aerolínea Conviasa, la corporación minera Minerven o el ente mediático Globovisión, además del Banco Central de Venezuela.

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En todo caso, Washington ha ido flexibilizando distintas restricciones sobre estas entidades para permitir operaciones concretas de explotación o financieras, especialmente las relacionadas con los recursos petroleros o minerales del país, sin que estas autorizaciones supongan un levantamiento general de las sanciones.

Desde la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense en Caracas el enero pasado, la Administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus vínculos con el Gobierno que ahora encabeza Delcy Rodríguez.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019, y en agosto anunciaron un acuerdo petrolero que permitiría a Washington acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este escenario, la Administración Trump, además de ir relajando sanciones concretas vinculadas a las materias primas, también retiró de la lista de sancionados a Delcy Rodríguez en abril.